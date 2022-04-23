Спорт НЕ поза політикою. Як спортивний світ підтримує Україну та поступово ізолює Росію.

Санкції проти Росії б’ють не лише по економіці та фінансовій системі агресора. Війна проти України завдала також безпрецедентних збитків російському спорту. Насамперед це торкнулося гри номер один – футболу.

Попри незрозуміле рішення зробити російську однією з офіційних мов організацій, ФІФА та УЄФА оголосили, що всі російські команди будуть відсторонені від будь-яких міжнародних змагань – це стосується як клубів, так і збірних. А фінал цьогорічної «Ліги чемпіонів», який мав пройти у Санкт-Петербурзі у травні, перенесли до Парижа.

Навесні цього року збірна Росії мала брати участь у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу з футболу в Катарі. Ще до оприлюднення рішення про «бан», усі потенційні суперники росіян – Польща, Швеція та Чехія – заявили, що за жодних обставин не вийдуть на поле разом із футболістами цієї держави.

Тож найближчим часом матчі зі збірною Абхазією чи Північною Осетією максимум, на що можуть розраховати росіяни на «міжнародній» арені. Також санкції вже спричинили масову втечу легіонерів з російських команд.

Потужний санкційний удар отримав і улюблений спорт російського президента – хокей. Національна збірна Росії більше не зможе брати участь у міжнародних матчах. А це значить, що російські хокеїсти втратили всі найближчі чемпіонати світу – на всіх вікових рівнях від юніорських до дорослих.

Фото: EPA/UPG

Крім того, Міжнародна федерація хокею заборонила проводити всі матчі під своєю егідою на території Росії. Окремо було зауважено, що країна-агресор не прийме молодіжний чемпіонат світу в Новосибірську та Омську у 2023 році. Та, скоріш за все, навіть дорослий ЧС, який мав пройти 2023 року в Санкт-Петербурзі.

Національна хокейна ліга (НХЛ), у свою чергу оголосила про припинення всіх ділових відносин з Росією. Насамперед це торкнулося компанії «Яндекс», яка перед сезоном закупила права на трансляції матчів НХЛ.

Міжнародна федерація баскетболу також усунула Росію із міжнародних змагань. Заборона торкнеться як національну команду, так і клуби й навіть рефері із РФ.

Крім того, найпопулярніший баскетбольний турнір старого світу – «Євроліга» зупинила співпрацю із банком ВТБ.

Аналогічні заборони для російських збірних та клубів висунули міжнародні федерації волейболу та гандболу. До того ж, Росію позбавили права проведення матчів Ліги Націй та чемпіонату світу з волейболу 2022 року. Турнір мав пройти у 10 російських містах.

Фото: realnoevremya.ru

Винятками є індивідуальні виду спорту, в тому числі і теніс, де росіяни продовжують виступати, але вже під нейтральним прапором. Більш радикальних санкцій від Міжнародної асоціації тенісистів професіоналів поки висунуто не було.

А от організатори найпрестижнішого тенісного турніру – «Вімблдону» вирішили взяти справу у свої руки і усунули з турніру всіх представників Росії та Білорусі. Влада Великобританії спочатку вимагала від спортсменів підписання декларації та офіційного звернення на відео, де вони скажуть, що не підтримують злочинні дії своїх урядів. Але тепер британці вирішили просто не дозволити всім спортсменам із цих країн грати на трав’яних кортах Англії.

Тепер британський турнір Великого Шолому пропустить навіть один із топових тенісистів світу Данило Медведєв, а також його іменитий співвітчизник Андрій Рубльов. Гравці займають 2 та 8 позиції у рейтингу ATP відповідно. Рішення остаточне, попри те, що Медведєву, очевидно, соромно бути росіянином. Інакше як пояснити те, що він мовчки прибрав із свого профілю в Instagram прапор Росії.

Фото: EPA/UPG Медведєв під час чвертьфіналу Miami Open, США, 31 березня 2022 р.

Чинний лідер світового тенісу Новак Джокович спробував всидіти на двох стільцях: Серб запропонував через свого українського колегу Сергія Стаховського фінансову допомогу нашій країні. Але при цьому публічно закликав не змішувати спорт і політику та не дискваліфіковувати російських спортсменів.

На тенісному турнірі, категорії Мастерс, що проходить у Індіан-Уеллсі, колишня російська тенісистка Дар'я Гаврилова, яка у 2015 році змінила громадянство на австралійське, зробила яскраву політичну заяву, яку закінчила фразою: «Соромно говорити, що я росіянка, коли хтось цікавиться, що в мене за акцент». Підтримала українців польська тенісистка, четверта ракетка світу Іга Швентек. Обидві спортсменки виступали в жовтих спідницях та синіх футболках. А декі гравці чоловічого та жіночого туру виступали зі стрічками у колір українського прапору на кепках та пов’язках.

Титулований британський тенісист Енді Маррей вирішив пожертвувати усі свої призові за сезон постраждалим від війни дітям України. А найуспішніші гравці в історії парного тенісу американські брати Боб і Марк Браяни, проведуть аукціон особистих речей та нагород, а виручені кошти відправлять українським біженцям.

Фото: WTA Польська тенісистка Іга Швентек вийшла на матч проти українки Ангеліни Калініної зі стрічкою у кольорах українського прапора

Загалом, зі словами підтримки на адресу України виступило багато зірок світового спорту та кумирів мільйонів із минулого – від кращого хокеїста усіх часів Вейна Грецьки (до речі, має українське коріння) до боксера Тайсона Фьюрі. Майже на кожному футбольному матчі європейських чемпіонатів можна побачити на елементах форми чи трибунах українські прапори. А топ-нападник мюнхенської «Баварії», Роберт Левандовський тепер виводить свою команду з жовто-блакитною капітанською пов'язкою на руці.

Легендарний хокейний воротар Домінік Гашек, який разом зі збірною Чехією виграв фінал Олімпіади-1998 у Росії, назвав Путіна вбивцею, а керівництво НХЛ закликав зачистити заокеанську кригу від усіх представників країни-агресора, включаючи зірку ліги – Овечкіна. Перед президентськими виборами 2018 Овечкін очолив рух продажних російських селебрітіс – PutinTeam.

Фото: ФК Баварія Роберт Левандовський з жовто-блакитною капітанською пов'язкою на руці висловив солідарність з Україною

Футбольна легенда Девід Бекхем разом із дружиною перерахував до фонду UNICEF, який допомагає дітям України, мільйон фунтів стерлінгів. Також англієць надав свій акаунт Instagram лікарці з Харкова для розповіді про жахів війни на весь світ.