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Чотири медалі завоювали українці у веслуванні на тренажері на Іграх нескорених

Ігор Галушка виграв одразу дві.

Збірна України здобула ще 4 медалі на Іграх нескорених у Гаазі, де виступають колишні та діючі військовослужбовці, які зазнали ушкоджень на службі.

Чергові медалі українці завоювали у веслуванні на тренажері.

Ігор Галушка виграв дві нагороди: "золото" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини та "срібло" у веслуванні на тренажері на 1 хвилину. На подіумі він підняв прапор з написом Save Mariupol.

Віктор Легкодух отримав у своїй категорії срібну медаль у веслуванні на тренажері на 4 хвилини.

Ігор Безкаравайний поповнив скарбничку нагород збірної України бронзовою медаллю у веслуванні на тренажері на 1 хвилину.

Усього в активі нашої команди 16 медалей (5/5/6).

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