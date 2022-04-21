Чотири медалі завоювали українці у веслуванні на тренажері на Іграх нескорених

Збірна України здобула ще 4 медалі на Іграх нескорених у Гаазі, де виступають колишні та діючі військовослужбовці, які зазнали ушкоджень на службі.

Чергові медалі українці завоювали у веслуванні на тренажері.

Ігор Галушка виграв дві нагороди: "золото" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини та "срібло" у веслуванні на тренажері на 1 хвилину. На подіумі він підняв прапор з написом Save Mariupol.

Віктор Легкодух отримав у своїй категорії срібну медаль у веслуванні на тренажері на 4 хвилини.

Ігор Безкаравайний поповнив скарбничку нагород збірної України бронзовою медаллю у веслуванні на тренажері на 1 хвилину.

Усього в активі нашої команди 16 медалей (5/5/6).