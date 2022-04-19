Принц Гаррі відзначив участь українських спортсменів у Іграх нескорених

В активі української команди вже 5 нагород.

Принц Гаррі, під патронатом якого проходять Ігри нескорених, прокоментував участь української команди.

За словами члена королівської родини Великої Британії, дивно, що багато українських учасників Ігор воювали і після змагань продовжать службу.

"Це дуже емоційно думати про те, що представники української команди застрибнули в автобус і приїхали.

Думаю, що всі мають знати та пам'ятати, що більшість української команди воювала. Вони зняли військову форму і приїхали сюди. І після закінчення змагань вони повернуться. Це неймовірно, що вони тут", - цитує принца Гаррі sport.ua.

Україна завоювала ще два "золота" на Іграх нескорених. Усього в активі нашої команди 9 медалей (3/3/3).

Ігри нескорених відбуваються в Гаазі з 16 по 22 квітня 2022 року.