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Ультрас "Динамо" жорстко пройшлися за рішенням клубу не відпускати гравців до збірної України

Холодна війна із керівництвом "Динамо" виходить для ультрас клубу на новий рівень.

Ультрас "Динамо" жорстко пройшлися за рішенням клубу не відпускати гравців до збірної України
Фото: Динамо WBC

Фанати "Динамо" вважають, що президент клубу Ігор Суркіс у своєму рішенні не відпускати своїх гравців у стан національної команди поставив власний інтерес вище за народний.

"У цей важкий для нашої країни час ми розцінюємо ганебну позицію керівництва "Динамо" як таку, що вкотре наносить іміджевих втрат для київського клубу та суперечить інтересам України", - зокрема говориться в заяві ультрас.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що він шокований позицією "Динамо" не відпускати гравців на тренувальний збір.

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