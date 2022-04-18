Жіноча тенісна збірна України мінімально поступилася США у кваліфікації Кубка Біллі Джін Кінг

Українки мало не зробили сенсацію.

У вирішальному поєдинку кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг український тандем Людмила Кіченок/Даяна Ястремська поступилися американським тенісисткам Ейші Мухаммад та Джесіці Пегуле – 6:7 (5-7), 3:6.

Таким чином, рахунок у матчі США – Україна став 3:2 на користь американок.

Додамо, що після першого дня українська збірна поступалася суперницям – 0:2 (Ястремська програла Елісон Ріск - 6:7 (16-18), 5:7, а Катаріна Завацька - Джессіці Пегулі - 2:6, 1:6).

Другого дня українським тенісисткам, завдяки перемогам Завацької над Шелбі Роджерс та Ястремської над Пегулою з однаковим рахунком 6:3, 6:4, вдалося рахунок зрівняти – 2:2.

Все вирішувала парна зустріч, яку українки програли.

Після поразки від США збірна України гратиме 11-12 листопада у плей-оф за право знову зіграти у раунді Qualifiers у 2023 році.

Нагадаємо, перед матчем проти збірної США українські тенісистки зібрали $1 млн на гуманітарну допомогу українцям.