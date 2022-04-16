Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
ГоловнаСпорт

У матчі збірних України та США зафіксовано найтриваліший тайбрейк в історії Кубка Біллі Джин Кінг

Даяна Ястремська та Елісон Ріск відкрили кваліфікацію.

У матчі збірних України та США зафіксовано найтриваліший тайбрейк в історії Кубка Біллі Джин Кінг
Даяна Ястремська
Фото: twitter.com/D_Yastremska

В американському Ешвілі зустріччю лідерки збірної України Даяни Ястремської (№93 WTA) та другого номера команди США Елісон Ріск (№43 WTA) відкрилася кваліфікація Кубка Біллі Джін Кінг між цими командами.

Українка поступилася – 6:7 (16-18), 5:7.

Суперниці провели на корті 2 години і 21 хвилину.

Зазначимо, що Ястремська мала чотири сетболи в першій партії, а Ріск вдалося закрити сет на тайбрейку з восьмої спроби.

Додамо, що цей тайбрейк став найтривалішим в історії одиночних матчів турніру. Довший тайбрейк був лише в парній зустрічі 2004 року. Тоді Саня Мірза та Маніша Малхотра (Індія) в матчі проти Влади Екшибарової та Іванни Ісраїлової (Узбекистан) провели 40 розіграшів. Індійські тенісистки виграли з рахунком 21:19.

У другому матчі вечора другий номер української команди Катаріна Завацька (№201 WTA) програла лідерці американок Джессіці Пегулі (№14 WTA) – 2:6, 1:6.

Після одиночних поєдинків рахунок 2:0 на користь збірної США.

Сьогодні першими на корт вийдуть лідерки збірних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також