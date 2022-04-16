У матчі збірних України та США зафіксовано найтриваліший тайбрейк в історії Кубка Біллі Джин Кінг

В американському Ешвілі зустріччю лідерки збірної України Даяни Ястремської (№93 WTA) та другого номера команди США Елісон Ріск (№43 WTA) відкрилася кваліфікація Кубка Біллі Джін Кінг між цими командами.

Українка поступилася – 6:7 (16-18), 5:7.

Суперниці провели на корті 2 години і 21 хвилину.

Зазначимо, що Ястремська мала чотири сетболи в першій партії, а Ріск вдалося закрити сет на тайбрейку з восьмої спроби.

Додамо, що цей тайбрейк став найтривалішим в історії одиночних матчів турніру. Довший тайбрейк був лише в парній зустрічі 2004 року. Тоді Саня Мірза та Маніша Малхотра (Індія) в матчі проти Влади Екшибарової та Іванни Ісраїлової (Узбекистан) провели 40 розіграшів. Індійські тенісистки виграли з рахунком 21:19.

У другому матчі вечора другий номер української команди Катаріна Завацька (№201 WTA) програла лідерці американок Джессіці Пегулі (№14 WTA) – 2:6, 1:6.

Після одиночних поєдинків рахунок 2:0 на користь збірної США.

Сьогодні першими на корт вийдуть лідерки збірних.