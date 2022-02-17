Даяна знову починає своє сходження в рейтингу WTA.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська

Колишня друга ракетка України Даяна Ястремська (№ 146 WTA) після торішнього падіння у світовому рейтингу знову починає своє сходження.

У 1/8 фіналу турніру серії WTA-500 у Дубаї 21-річна уродженка Одеси у двох сетах обіграла третю ракетку світу, чинну чемпіонку Roland Garros Барбору Крейчикову – 6:3, 7:6 (7-3).

Тенісистки провели на корті 1 годину та 32 хвилини.

За право вийти у півфінал українка сьогодні посперечається зі співвітчизницею Крейчикової Маркетою Вондроушевою (№38 WTA).

Раніше тенісистки двічі зустрічалися на кортах WTA. Рахунок в особистих поєдинках нічийний.