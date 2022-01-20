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Костюк і Ястремська пробилися до другого кола парного розряду Australian Open

Українки здобули перемогу в непростому поєдинку з американками.

Костюк і Ястремська пробилися до другого кола парного розряду Australian Open
Марта Костюк і Даяна Ястремська
Фото: btu.org.ua

У першому колі жіночого парного розряду Australian Open відбулося американсько-українське протистояння: дует Марта Костюк/Даяна Ястремська зустрічався з восьмою сіяною парою Корі Гауфф/Кеті Макнеллі.

Суперниці провели на корті 2 години і 23 хвилини.

У підсумку українкам у третьому сеті вдалося зламати опір американок і вийти у другий раунд турніру – 5:7, 6:4, 7:5.

За вихід у третє коло Костюк і Ястремська змагатимуться з міжнародним дуетом Жасмін Паоліні (Італія)/Хезер Вотсон (Велика Британія). Поєдинок відбудеться в суботу.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Костюк у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо і тепер зіграє з її співвітчизницею Паулою Бадосою Хібер. Матч відбудеться вже завтра.

Таким чином, Марта має зіграти на Australian Open чотири матчі за чотири дні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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