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Кірьос знову захопив глядачів своєю подачею у матчі Australian Open

Нік порадував своїх шанувальників.

Нік Кірьос
Фото: EPA/UPG
Нік Кірьос

У першому раунді Australian Open господар кортів Нік Кірьос (№135 АТР) зустрічався з англійцем Ліамом Броуді (№115 АТР).

Ексцентрична колишня 13-та ракетка світу здобув досить невимушену перемогу у трьох сетах – 6:4, 6:4, 6:3.

Крім результату, Нік під час матчу не забував і про красу тенісу. Цього разу австралієць здивував і захопив фанів, виконавши подачу з руки між ніг. Що ще показовіше, Кірьос виграв цей розіграш.

У другому раунді Кирьос чекає зустріч з другим сіяним, а після того, як Новак Джокович покинув Австралію, першим у посіві, росіянином Данилом Медведєвим.

Highlights матчу Кіргіос - Броуді.

Григорій МухінГригорій Мухін
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