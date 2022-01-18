Фото: EPA/UPG Нік Кірьос

У першому раунді Australian Open господар кортів Нік Кірьос (№135 АТР) зустрічався з англійцем Ліамом Броуді (№115 АТР).

Ексцентрична колишня 13-та ракетка світу здобув досить невимушену перемогу у трьох сетах – 6:4, 6:4, 6:3.

Крім результату, Нік під час матчу не забував і про красу тенісу. Цього разу австралієць здивував і захопив фанів, виконавши подачу з руки між ніг. Що ще показовіше, Кірьос виграв цей розіграш.

У другому раунді Кирьос чекає зустріч з другим сіяним, а після того, як Новак Джокович покинув Австралію, першим у посіві, росіянином Данилом Медведєвим.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺



Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2022

Highlights матчу Кіргіос - Броуді.