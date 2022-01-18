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"Бенфіка" спростувала інформацію про переговори з Шевченком

Клуб, за який виступає Роман Яремчук, посідає третє місце в чемпіонаті Португалії.

Фото: ФК "Бенфіка"

"Бенфіка" спростувала інформацію про переговори з Андрієм Шевченком.

Раніше повідомляли, що екскерманич збірної України, якого минулого тижня звільнили з посади головного тренера "Дженоа", може очолити португальський клуб.

"Бенфіка" хоче наголосити, що не спілкувалася з Андрієм Шевченком та іншими тренерами після відставки Жорже Жезуша. Єдиним тренером, до якого звернулася "Бенфіка", є Нелсон Верісіму. Він працюватиме з командою мінімум до кінця сезону", - йдеться в заяві пресслужби "орлів".

"Бенфіка", за яку виступає Роман Яремчук, посідає третє місце в чемпіонаті Португалії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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