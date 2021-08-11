"Бенфіка" двічі з однаковим рахунком 2:0 обіграла московський "Спартак" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і вийшла в плей-оф турніру.

Поєдинок у відповідь, який відбувся напередодні в Лісабоні на стадіоні "Да Луж", був дебютним для Романа Яремчука в складі "орлів".

Українець вийшов на заміну в другому таймі і взяв безпосередню участь у другому голі у ворота "Спартака".

Дебют українця місцеві фани визнали успішним, і вони попросили викласти у твіттері його фотографію.

Представники "Бенфіки" з гумором поставилися до цих побажань. Спочатку португальський гранд двічі виконав це прохання, а потім узагалі вирішив перейменувати акаунт на честь футболіста. Тепер він називається "Бенфікачук".