Фото: ФК "Бенфіка" Педріньо

Атакувальний півзахисник "Бенфіки" Педріньо став гравцем донецького "Шахтаря".

Сума трансфер за 23-річного бразильця склала € 18 млн, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Гравця очікує медичне обстеження і підписання особистого контракту. За повідомленням ЗМІ, Педріньо підпише контракт із "Шахтарем" на 5 років.

Бразилець стане першим новачком "Шахтаря" після призначення Роберто Де Дзербі головним тренером.

Лише рік тому Педріньо перейшов з "Корінтіанса" в "Бенфіку", але навряд чи запише минулий сезон собі в актив - атакувальний півзахисник провів за португальського гранда 31 матч, у яких забив лише гол.