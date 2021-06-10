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"Бенфіка" оголосила про перехід Педріньо в "Шахтар"

"Шахтар" здійснив перший трансфер цього сезону.

Педріньо
Фото: ФК "Бенфіка"
Педріньо

Атакувальний півзахисник "Бенфіки" Педріньо став гравцем донецького "Шахтаря".

Сума трансфер за 23-річного бразильця склала € 18 млн, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

Гравця очікує медичне обстеження і підписання особистого контракту. За повідомленням ЗМІ, Педріньо підпише контракт із "Шахтарем" на 5 років.

Бразилець стане першим новачком "Шахтаря" після призначення Роберто Де Дзербі головним тренером.

Лише рік тому Педріньо перейшов з "Корінтіанса" в "Бенфіку", але навряд чи запише минулий сезон собі в актив - атакувальний півзахисник провів за португальського гранда 31 матч, у яких забив лише гол.

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