Перед стартом Євро-2020 збірна Іспанії втратила ще одного гравця через коронавірус

Дієго Льоренте в боротьбі з Кріштіану Роналду

Перед стартом Євро-2020 збірна Іспанія втратила ще одного гравця через коронавірус.

Напередодні гравці "Фурії Роха" пройшли чергове тестування на COVID-19, і позитивний тест здав півзахисник Дієго Льоренте.

Футболіст "Лідса" вже покинув розташування збірної на спеціальному медичному автомобілі з дотриманням усіх протоколів безпеки.

Варто сказати, що команда продовжить підготовку до Євро-2020, окремо від інших тренуватимуться гравці, викликані додатково після того, як першим позитивний тест здав півзахисник "Барселони" Серхіо Бускетс.

Цей список досить значний, тому що президент Королівської федерації футболу Іспанії не виключає, що в інших представників національної команди буде виявлено коронавірус.

В список довикликаних гравців потрапили Родріго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браїс Мендес, Рауль Альбіоль і Кепа Аррісабалага.

Нагадаємо, що в збірної Швеції також два гравці - півзахисник "Болоньї" Маттіас Сванберг і його колега по амплуа з "Ювентуса" Деян Кулушевські - заразилися коронавірусом.