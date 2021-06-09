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В Україні за добу виявили 1385 нових випадків ковіду

Госпіталізували за добу 756 осіб, 77 пацієтів померли.

В Україні за добу виявили 1385 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 1385 нових випадків коронавірусу COVID-19. Найбільше нових заражень - в Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували за добу 756 осіб, 77 пацієтів померли, а одужали - 6 962 людини. Протестували за вчора методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 особу, експрес-тестами - 23 813 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 218 039 осіб; одужало - 2 108 684. Від ускладнень захворювання померли 51 410 громадян. Всього було проведено 10 405 577 ПЛР-тестувань

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за минулу добу, 7 червня, в Україні виявили 1602 нові зараження коронавірусом, а в Києві - 700, що стало найбільшою кількістю випадків з середини травня.

Однак, незважаючи на значну кількість нових випадків ковіду, коефіцієнт виявлень в столиці низький - менше 5%. Столиця проводить найбільшу в Україні кількість тестувань - 2,1 тис. на 100 тисяч населення.

В Україні продовжують відкривати центри вакцинації. Так, з 12 червня зробити щеплення можна також у Чернівцях, Броварах, Білій Церкві та Херсоні. Також на Херсонщині почали вакцинувати жителів окупованого Криму.

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