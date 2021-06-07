Кабмін пом’якшив правила в’їзду в Україну

Відтепер іноземці при в'їзді на територію України крім ПЛР-тестів можуть надати тест на антиген.

Кабінет міністрів пом’якшив для іноземців обмеження в’їзду на територію України, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в урядовій постанові №583 від 2 червня. Текст документу оприлюднено на Урядовому порталі.

Відтепер іноземці при в'їзді на територію України крім ПЛР-тестів можуть надати тест на антиген.

Тепер також дозволено при в'їзді надавати документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

Крім цього, уряд дозволив громадянам України при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту не йти на самоізоляцію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом’якшення карантинних обмежень в Україні. Зокрема, дозволяється проведення масових заходів, прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю залів за умови дотримання карантинних обмежень.