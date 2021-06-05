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Від ковіду повністю імунізовані 145 792 українці

Першу дозу вакцини отримала 1 177 371 особа.

Від ковіду повністю імунізовані 145 792 українці
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу, 4 червня в Україні від ковіду щеплено 57 440 осіб. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані - 3 730 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Протягом доби працювали: 502 мобільні бригади і 514 пунктів щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними Центри масової вакцинації від COVID-19 відкривають у Рівному, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді і Горішніх Плавнях.

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