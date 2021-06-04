Центри масової вакцинації від COVID-19 відкривають у Рівному і ще шести містах

Цими вихідними запрацюють центри у Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді і Горішніх Плавнях.

Цими вихідними у Рівному запрацює центр вакцинації від COVID-19. Його відкриють на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука по вул. 16 Липня, 36.

Щеплювати планують осіб, що виявили бажання вакцинуватись проти коронавірусної інфекції та записались на чергу для щеплення у сімейних лікарів чи через додаток "Дія", повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

5-6 червня щеплення проводитиметься вакциною CoronaVac.

Центр вакцинації діятиме в актовому залі РОКЛДЦ ім. В. Поліщука від 9:00 до 21:00.

Нагадаємо, минулих вихідних в Україні запрацювали перші центри масової вакцинації. У Києві, Львові та Одесі за два дні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб. Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac.

Центри вакцинації, які працюватимуть у вихідні, відкриють також у Тернополі (на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка); Полтаві (на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); Кременчуці (на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант"); Лубнах (на базі кінотеатру "Київська Русь"); Миргороді (на базі будинку культури міської ради), Горішніх Плавнях (на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат").

Раніше повідомляли, що в неділю, 6 червня, в Одесі працюватимуть ще три центри вакцинації для записаних у "Дії".

Для скорочення черг на вакцинацію від ковіду в МВЦ записаних у "Дії" киян розділили на групи.