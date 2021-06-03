За добу від коронавірусу вакцинували майже 34,5 тис. українців

Повністю імунізовані та отримали дві дози 138 090 осіб.

За минулу добу в Україні щеплення від коронавірусу отримала 34 481 людина. Одну дозу отримали 28 899 людей, повністю імунізовані - 5 582 осіб.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 076 793 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 214 883 щеплення.

Як повідомляли, 1 червня ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac для екстреного застосування. Як запевнив голова МОЗ Віктор Ляшко, це дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення цим препаратом.

В Україні проти коронавірусної недуги використовують три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Pfizer-BioNTech.