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В Києві за минулу добу від ковіду померли п'ятеро людей

Одужали минулої доби 1904 киянина.

В Києві за минулу добу від ковіду померли п'ятеро людей
Фото: terminovo.te.ua

У Києві виявили за минулу добу 435 хворих на коронавірус, п'ятеро пацієнтів померли.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"435 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5102 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 207 306", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Минулої доби захворіли: 251 жінка віком від 21 до 85 років та 161 чоловік віком від 18 до 89 років. А також 9 дівчаток від 3 до 17 років та 14 хлопчиків від 7 місяців до 16 років. Госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 32 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1904 людини. Загалом коронавірус подолали 172456 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Солом’янському районі – 120, у Дарницькому – 100 та в Святошинському районі – 70 випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2 205 нових випадків ковіду, щеплення отримали 18 884 людини.

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