ДП "Медичні закупівлі" судиться з "Лекхім" через зрив термінів постачання CoronаVac

Наразі "Лекхім" не виплатив пеню, як це передбачено умовами контракту.

Державне підприємство "Медичні закупівлі" України подало судовий позов до компанії “Лекхім”, у якому вимагає стягнути до держбюджету пеню за зрив термінів постачання в Україну вакцини CoronаVac.

Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив глава ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов.

Він зазначив, що наразі "Лекхім" не виплатив пеню, як це передбачено умовами контракту.

"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їх контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що повинні якомога швидше виконати зобов'язання перед українською державою", - сказав Жумаділов.

За його словами, на сьогодні в Україну завезено понад 1,7 млн доз вакцини CoronаVac.Частина з них вже прийнята, решта перебуває на лабораторному контролі. Очікується, що контракт на постачання вакцини буде закритий в середині або кінці червня.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Документом передбачено, що поставка в Україну першої партії 700 тисяч доз вакцини мала відбутися протягом 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина CoronaVac зареєстрована в Китаї. Отже, відповідно до умов договору, перша партія мала бути передана та прийнята ДП “Медзакупівлі” не пізніше 6 березня 2021 року.

При порушенні строків поставки “Лекхім” має сплатити пеню у розмірі 0,1% від ціни всієї продукції за кожний день затримки. За порушення строку поставки вакцини понад 30 календарних днів - додатковий штраф у розмірі 7% від ціни продукції.

Через порушення строку поставки вакцини ДП "Медичні закупівлі" з 6 березня нараховує "Лекхім" пеню.