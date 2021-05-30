​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Усі регіони України – у “жовтій” карантинній зоні

Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області за показниками епідемічного порогу захворюваності відповідають "зеленій" зоні.

Станом на неділю, 30 травня Київ і усі області України перебувають у “жовтій” зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на ковід, “зеленими” є Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

Найгірша ситуація склалася у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській області.

Зазначимо, “жовтий” рівень діє як базовий на рівні всієї країни, встановлюється на рівні регіонів.

Нагадаємо, 21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію до 30 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також