Усі регіони України – у “жовтій” карантинній зоні

Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області за показниками епідемічного порогу захворюваності відповідають "зеленій" зоні.

Станом на неділю, 30 травня Київ і усі області України перебувають у “жовтій” зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на ковід, “зеленими” є Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

Найгірша ситуація склалася у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській області.

Зазначимо, “жовтий” рівень діє як базовий на рівні всієї країни, встановлюється на рівні регіонів.

Нагадаємо, 21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію до 30 червня.