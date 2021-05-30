У Києві через ковід померло 7 осіб

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус.

У Києві за минулу добу, 29 травня зафіксували 96 хворих на коронавірус. Померли 7 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 49 жінок віком від 20 до 87 років та 44 чоловіки віком від 21 до 82 років. А також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2450 людей. Загалом коронавірус подолали 166 038 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків.

“Усього за період пандемії в місті 5083 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 374”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників. Летальних випадків – 84.