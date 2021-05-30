За добу в Україні зафіксовано 1703 випадки ковіду

За суботу, 29 травня в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 84.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 330 осіб, а одужало – 5 733.

За добу протестовано методом ПЛР – 15 199 осіб, методом ІФА – 3 289 осіб і експрес-тестами – 14 002 особи.

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За весь час пандемії в Україні захворіли 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148 осіб, летальних випадків – 50 472 і проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

Нагадаємо, за п’ятницю, 28 травня в Україні було зафіксовано 3 096 випадків захворювань на COVID-19. Летальних випадків – 156.