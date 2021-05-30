​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксовано 1703 випадки ковіду

Летальних випадків – 84.

За добу в Україні зафіксовано 1703 випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

За суботу, 29 травня в Україні зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 84.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 330 осіб, а одужало – 5 733.

За добу протестовано методом ПЛР – 15 199 осіб, методом ІФА – 3 289 осіб і експрес-тестами – 14 002 особи.

Фото: скріншот

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148 осіб, летальних випадків – 50 472 і проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

Нагадаємо, за п’ятницю, 28 травня в Україні було зафіксовано 3 096 випадків захворювань на COVID-19. Летальних випадків – 156.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також