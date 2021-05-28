Sanofi і GSK почали третю фазу досліджень своєї вакцини від ковіду

Компанії Sanofi і GSK (GlaxoSmithKline), які разом розробляють ад'ювантну рекомбінантну вакцину від ковіду, 27 травня оголосили про початок третьої стадії клінічних досліджень.

У спільній заяві компаній повідомляється, що у дослідженні візьмуть участь понад 35 тисяч добровольців віком від 18 років з кількох країн.

У рамках двоступеневого дослідження спочатку буде вивчатися ефективність дії вакцини на оригінальний "уханьський" вірус D.614, а під час другого - на "південно-африканський" штам В.1.351.

Крім того, найближчими тижнями компанії почнуть клінічні дослідження з використання їх вакцини для ревакцинації, незалежно від того яка вакцина була застосована раніше. Результати другої фази досліджень показали, що вакцина проти COVID-19 Санофі та GSK досягає високих показників нейтралізуючих реакцій антитіл у всіх вікових групах вже після однієї дози. Це свідчить про високий потенціал для розвитку досліджуваної вакцини як бустерної.

Sanofi і GSK розраховують, що вакцина отримає всі погодження ще до кінця 2021 року.

Виробництво розпочнеться найближчими тижнями, щоб забезпечити швидкий доступ до вакцини, якщо вона буде затверджена.