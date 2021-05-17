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Sanofi і GSK заявили про успішне випробування своєї вакцини від ковіду

Вакцина-кандидат продемонструвала сильну імунну відповідь.

Sanofi і GSK заявили про успішне випробування своєї вакцини від ковіду
Фото: EPA/UPG

Компанії Sanofi і GSK (GlaxoSmithKline), які разом розробляють вакцину від ковіду, заявили про успішне завершення другої стадії клінічних досліджень. Вакцина-кандидат продемонструвала сильну імунну відповідь, і її випробування буде продовжено на третій стадії.

Про це повідомляється у пресрелізі компаній.

Вакцина розробляється на основі технології рекомбінантних білків, яку Sanofi використовує при виготовленні сезонної вакцини проти грипу, і ад’ювантної технології, винайденої компанією GSK.

"Потенційна вакцина демонструє сильну імунну реакцію у всіх вікових групах на другому етапі клінічних випробувань", - йдеться в заяві компаній.

У дослідженні взяли участь 722 людини у віці 18-95 років. У третій фазі випробувань візьмуть участь 35 тисяч осіб, вона почнеться найближчим часом. Її перевірять, серед іншого, на протидію оригінальному та південно-африканському штамам, а також на можливість використання для ревакцинації після інших препаратів.

Sanofi і GSK розраховують, що вакцина отримає всі погодження ще до кінця 2021 року.

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