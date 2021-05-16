Станом на сьогодні від ковіду щеплено 939 238 українців

В листі очікування на вакцинацію - 556 117 людей.

У суботу, 15 травня 2021 року від коронавірусу в Україні щепилося ще 6154 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

“939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)”, – йдеться у повідомленні.

Щеплення проводили 142 мобільні бригади з імунізації у 308 пунктах щеплення.

Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.

Нагадаємо, наступного тижня до Україні має прибути 473 850 доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.

З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.

Вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня.