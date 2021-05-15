Найбільше нових випадків ковіду виявили на Харківщині та у Києві

За минулу добу, 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 322.
Найбільше підтверджених випадків виявили у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Повна статистика у регіонах:
м. Київ – 544 випадки;
Вінницька область – 141 випадок;
Волинська область –206 випадків;
Дніпропетровська область – 518 випадків;
Донецька область – 480 випадків;
Житомирська область – 140 випадків;
Закарпатська область – 97 випадків;
Запорізька область – 342 випадки;
Івано-Франківська область – 115 випадків;
Київська область – 318 випадків;
Кіровоградська область – 95 випадків;
Луганська область – 159 випадків;
Львівська область – 432 випадки;
Миколаївська область – 212 випадків;
Одеська область – 351 випадок;
Полтавська область – 298 випадків;
Рівненська область – 353 випадки;
Сумська область – 190 випадків;
Тернопільська область – 153 випадки;
Харківська область – 630 випадків;
Херсонська область – 186 випадків;
Хмельницька область – 192 випадки;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 88 випадків;
Чернігівська область – 211 випадків.
Також за минулу добу госпіталізовано 2197 осіб, одужало 17 202 особи і здійснено 76 496 тестувань: методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028 і 28 360 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 150 244 особи, одужало – 1 849 803, летальних випадків – 47 942 і проведено 9 824 399 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за четвер, 13 травня в Україні провели 33 889 ПЛР-тестувань і виявили 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. 287 людей з ковідом померли.