Найбільше нових випадків ковіду виявили на Харківщині та у Києві

За минулу добу, 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 322.

Найбільше підтверджених випадків виявили у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Повна статистика у регіонах:

м. Київ – 544 випадки;

Вінницька область – 141 випадок;

Волинська область –206 випадків;

Дніпропетровська область – 518 випадків;

Донецька область – 480 випадків;

Житомирська область – 140 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 342 випадки;

Івано-Франківська область – 115 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 159 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 212 випадків;

Одеська область – 351 випадок;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 353 випадки;

Сумська область – 190 випадків;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 630 випадків;

Херсонська область – 186 випадків;

Хмельницька область – 192 випадки;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 88 випадків;

Чернігівська область – 211 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 2197 осіб, одужало 17 202 особи і здійснено 76 496 тестувань: методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028 і 28 360 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 150 244 особи, одужало – 1 849 803, летальних випадків – 47 942 і проведено 9 824 399 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 13 травня в Україні провели 33 889 ПЛР-тестувань і виявили 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. 287 людей з ковідом померли.