У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини

«Епіцентр», організатор першого в Україні інформаційно-освітнього проєкту для батьків та лікарів «Не труси дитину», продовжує кампанію з підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ССД.

Ознайомчі стенди з інформацією про причини, симптоми та профілактику синдрому струшеної дитини (ССД) з'явилися у всіх пологових будинках країни.

Мережа торговельних центрів «Епіцентр», організатор першого в Україні інформаційно-освітнього проєкту для батьків та лікарів «Не труси дитину», продовжує кампанію з підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ССД.

Компанія забезпечує усі пологові будинки інформаційними плакатами, які нададуть можливість майбутнім батькам дізнатись необхідну інформацію про синдром струшеної дитини.

“Ми хочемо таким чином привернути увагу медиків до необхідності інформування про ССД і період так званого “фіолетового” плачу. Одразу після народження дитини батьки мають бути проінформовані про небезпечні наслідки надмірного заколисування дітей”, - прокоментувала Юлія Чудновець, керівник Департаменту зв’язків із громадськістю компанії «Епіцентр К».

Перинатальний центр міста Київ став одним з перших закладів, який розмістив ознайомчі плакати для батьків.

“Ми намагаємося дуже обережно інформувати батьків про ризики, які несе струшування дітей. Більшість батьків, на жаль, не бачать в цьому нічого поганого. Насправді ж, через фізіологічні особливості голови новонароджених, активне струшування може призвести до крововиливу в мозок і навіть більш трагічних наслідків. Деякі матусі одразу після народження, як тільки беруть в руки маля, починають автоматично його трусити. Ми пояснюємо, що краще малюка пригорнути до себе, дати відчути запах мами, це допомагає значно легше заспокоїти дитину. Важливо, щоб в Україні частіше піднімалась тема профілактики синдрому струшеної дитини”, - розповіла завідуюча відділенням інтенсивного догляду та виходжування новонароджених Валентина Бачинська.

Також інформаційну довідку про синдром струшеної дитини та його наслідки батьки будуть отримувати, здійснюючи покупки в національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» в рамках державної програми «пакунок малюка». За період дії цієї програми через ТЦ «Епіцентр» по всій країні було реалізовано товарів на понад 10 млн грн.

Цієї весни мережа ТЦ «Епіцентр» розпочала соціальний проєкт «Не труси дитину» - в торгових залах з'явилися банери для батьків з інформацією про ССД. Цю важливу ініціативу підтримали також відомі бренди дитячих підгузків: Pampers, Chicolino, Moony, Skippy, Molfix, Aura Baby, Evy Baby, Dada, Bambik. Наліпки з інформацією про наслідки синдрому струшеної дитини можна знайти на їхній продукції в мережі «Епіцентр».

На YouTube-каналі компанії розміщено серію соціальних роликів з порадами та інформацією про синдром струшеної дитини від відомих українських педіатрів.

Для довідки. Термін «синдром струшеної дитини» застосовують для опису насильницької травми голови, яку завдають немовляті батьки, намагаючись вгамувати її плач. Найчастіше такі випадки трапляються в період з 2 тижнів від народження до 3-4 місяців. Його ще називають періодом «фіолетового» плачу. Наслідками ССД може бути цілий ряд відхилень розвитку дитини, погіршення стану здоров'я та у вкрай тяжких випадках — інвалідність або смерть. Так, у 2017 році в Україні через травмування голови померло понад 350 дітей. На жаль, до цього моменту в країні не було створено жодних інформаційно-освітніх програм для батьків та лікарів щодо синдрому струшеної дитини та методів його запобігання.