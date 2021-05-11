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Зеленський хоче розгорнути в Україні виробництво іноземних вакцин від коронавірусу

Президент України сподівається на рішення про відмову від патентів.

Зеленський хоче розгорнути в Україні виробництво іноземних вакцин від коронавірусу
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб в Україні розгорнули виробництво іноземних вакцин від коронавірусу.

Про це він сказав на оперативній нараді з питань COVID-19 у вівторок, 11 травня.

Зеленський вважає, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин, "щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин".

"Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", – заявив Зеленський.

Президент України сподівається, що на рівні Світової організації торгівлі буде ухвалено рішення про тимчасову відмову від патентів на коронавірусні вакцини. Він сказав, що потрібно забезпечити виробничі потужності, щоб почати розливати вакцину, щойно буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві охорони здоров'я у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби заявило про плани відновити власне виробництво вакцин. За словами міністра Максима Степанова, на це потрібно близько трьох років.

Україна розробляє щонайменше дві власні вакцини від коронавірусної хвороби, але жодна з них ще не пройшла навіть доклінічну фазу.

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