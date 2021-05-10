Миколаївську область додали до списку "помаранчевих зон"

В Україні оновили карантинне зонування і додали до "помаранчевої" зони Миколаївщину. На сайті МОЗ зазначено, що в цій же зоні перебувають Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська і Черкаська області.

В усіх цих областях перевищено відосток від епідпорогу, а на Миколаївщині тікож коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Решта регіонів – "жовті".

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась. Із 8 травня в Україні немає жодної "червоної" зони – останньою звідти вийшла Сумська область.