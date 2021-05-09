Звернутися по “карантинні” 8 тисяч гривень можна до 19 травня, - Шмигаль

На виплати карантинної допомоги держава направила вже 600 млн грн.

Підприємці, бізнес яких постраждав внаслідок запровадження карантинних обмежень, можуть звернутися для нарахування 8 тисяч гривень “карантинної” допомоги від держави до 19 травня.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, загалом на виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в “червоних” зонах, держава направила вже 600 млн грн.

“Прийом заявок продовжується. Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони в регіоні. Якщо область була віднесена до «червоної» зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок Дія до 19 травня”, - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, з суботи, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась.

Водночас він закликав українців не втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник.