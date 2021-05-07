Новий міст на кордоні з Молдовою з'явиться у 2022 році, - Укравтодор

Міст через Дністер поблизу населених пунктів Ямпіль і Косеуць був частиною домовленостей президентів Володимира Зеленського і Майї Санду.

Укравтодор оголосив тендер на розробку проєкту та будівництво нового мосту на кордоні України та Молдови в Ямполі. Разом з мостом за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» оновлять дороги до кордону, повідомляє пресслужба Укравтодору.

Міст через Дністер поблизу населених пунктів Ямпіль і Косеуць був частиною домовленостей президентів Володимира Зеленського і Майї Санду щодо покращення транспортного зв’язку між Україною та Молдовою.

Наразі транспорт має лише один шлях – через міст у пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Тому новий міст у Ямполі дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ — Кишинів, говорять в Укравтодорі.

«Будівництво мосту — стратегічний пріоритет. Паралельно з цим оновлюємо 137,5 км маршруту — йдеться про найбільш проблемні для проїзду ділянки. Тобто вже до кінця року шлях до кордону буде комфортним для проїзду», - заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Тендер передбачає, що переможець діятиме за принципом design&build: розробить проєктну документацію та побудує об’єкт. Це заощадить час та фінансові витрати на реалізацію. Очікувальна вартість будівництва становить 3,4 млрд грн. За умовами тендеру, завершити зведення переходу компанія-підрядник повинна до кінця 2022 року.

Крім самого мостового переходу, побудують два підходи: 1,6 км з боку української території до дороги Т-02–02 Могилів-Подільський — Ямпіль — Бершадь — Умань та 5 км з молдовського боку до траси М-2.