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"Укрпошта" втричі збільшила ліміт видачі готівки

Відтепер ліміт видачі готівки - до 15 тис. грн за одну операцію.

"Укрпошта" втричі збільшила ліміт видачі готівки
Фото: НБУ

З 5 травня "Укрпошта" збільшила ліміти на видачу готівки втричі. Відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію. Зняття готівки з карток безкоштовне, інформує пресслужба компанії.

За словами заступника генерального директора з розвитку мережі Дмитра Поліщука, "Укрпошта" входить у перелік семи найбільших компаній-екваєрів за кількістю POS-терміналів.

"На відміну від решти з цього списку, а це банки, POS-термінали Укрпошти розміщені в тому числі у відділеннях в невеликих населених пунктах з чисельністю від 2 тис. осіб, де немає банкоматів", - цитує пресслужба слова Поліщука.

У компанії зазначили, у січні-березні 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінал клієнти скористалися понад 207 тис. разів на загальну суму 287 млн грн.

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