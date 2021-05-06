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Місія ЄС завершила оцінку готовності України до "промислового безвізу"

Україна сподівається отримати мандат на переговори про укладення угоди.

Місія ЄС завершила оцінку готовності України до "промислового безвізу"
Фото: Макс Требухов

Попередня оціночна місія Європейського Союзу завершила роботу з перевірки готовності інфраструктури якості України до укладення угоди АСАА ("промислового безвізу").

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Експерти Євросоюзу пів року вивчали, наскільки законодавство України з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів відповідає актам законодавства ЄС.

"Експертна робоча група провела, загалом, 18 онлайн засідань, за результатами яких надано низку рекомендацій. Йдеться про необхідність розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укладання Угоди ACAA, новий формат Таблиць відповідності законодавства України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. Разом з тим, європейські експерти зазначили, що за останні 10 років Україна досягла значних результатів у впровадженні актів законодавства ЄС в пріоритетних секторах", - прокоментував роботу групи заступник міністра, торговий представник України Тарас Качка.

За даними Мінекономіки, після того як Євросоюз офіційно завершить роботу попередньої оціночної місії, почнеться робота з отримання мандату на проведення переговорів про укладення угоди АСАА.

Нагадаємо, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення "промислового безвізу". Тобто продукція, вироблена в Україні та охоплена угодою АСАА, буде маркуватися відповідним чином, а її сертифікати визнаватимуться в країнах Європейського Союзу без додаткових випробувань.

Першими пріоритетними секторами промислової продукції для "промислового безвізу" визначено низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини.

Оціночна робота стосувалась відповідності 

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