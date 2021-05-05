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Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Пів літра горілки подорожчають до 95 гривень.

Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Фото: obozrevatel.com

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило проект постанови уряду про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Зараз мінімальна роздрібна ціна на горілку становить 89,4 гривні, а буде - 95 гривень. Також зростуть ціни на інший міцний алкоголь, зокрема, коньяк.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої було встановлено у вересні 2018 року (постанова №748), окрім роздрібної ціни на ігристі вина та газовані винні напої, розмір якої було підвищено на початку 2021 року (постанова №17).

За два з половиною роки, що минули, зросли ціни на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на зарплату тощо. Тому в міністерстві вважають, що розмір мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв не відповідає реальним витратам на їх виробництво та реалізацію і потребує коригування.

Тому пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 6,2%, віски, ром і джин - на 5,9%, коньяк (бренді) - на 5,5%, зброджені напої, сидр і перрі, вермути тощо - на 8,2-34,2%.

Роздрібні ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина та газовані винні напої не змінюються.

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