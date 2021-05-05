Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило проект постанови уряду про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Зараз мінімальна роздрібна ціна на горілку становить 89,4 гривні, а буде - 95 гривень. Також зростуть ціни на інший міцний алкоголь, зокрема, коньяк.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої було встановлено у вересні 2018 року (постанова №748), окрім роздрібної ціни на ігристі вина та газовані винні напої, розмір якої було підвищено на початку 2021 року (постанова №17).

За два з половиною роки, що минули, зросли ціни на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на зарплату тощо. Тому в міністерстві вважають, що розмір мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв не відповідає реальним витратам на їх виробництво та реалізацію і потребує коригування.

Тому пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 6,2%, віски, ром і джин - на 5,9%, коньяк (бренді) - на 5,5%, зброджені напої, сидр і перрі, вермути тощо - на 8,2-34,2%.

Роздрібні ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина та газовані винні напої не змінюються.