Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
ГоловнаЕкономікаБізнес

Офіс Родовід Банку біля Поштової площі в Києві виставили на продаж за 309 млн гривень

Цінну нерухомість виставляють на приватизацію вперше.

Офіс Родовід Банку біля Поштової площі в Києві виставили на продаж за 309 млн гривень
Фото: Google Maps

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж п'ятиповерхову офісну будівлю Родовід Банку, яка виходить вікнами на Поштову площу в центрі Києва. Вартість об'єкту, який виставляється на продаж вперше, становить 308,7 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Торги мають відбутися 18 травня 2021 року в системі Prozorro.Продажі за англійською моделлю аукціону.

"Будівля загальною площею 6 077 кв м знаходиться в історичній частині міста – на вулиці Сагайдачного, будинок 17. Поблизу – Поштова площа, старовинний київський фунікулер, Андріївський узвіз і набережна Дніпра. Фасади будівлі виходять на площу та вулицю Сагайдачного. Поруч проходить великий пішохідний потік і трафік автотранспорту. Станція метро «Поштова площа» – в одній хвилині ходьби", - йдеться в описі лоту.

Разом з будівлею продаються всі меблі та техніка.

Нагадаємо, що Родовід Банк сильно постраждав під час кризи 2008-2009 років, і його врятували за рахунок державного бюджету. З 2011 року банк працював в статусі санаційного. Передбачалося, що його завданням буде проведення протягом п'яти років ефективної роботи з активами банків державного сектора і повернення державних коштів, спрямованих на капіталізацію банку.

Однак поставлене завдання не досягнуто в зв'язку з тим, що на законодавчому рівні так і не створили механізмів передачі та реалізації проблемних активів. Крім того, Родовід продемонстрував низьку результативність роботи з власними активами. Протягом діяльності банку як санаційного його доходи покривали лише витрати, держава не мала ніяких дивідендів від діяльності банку.

Також з 2012 року після прийняття закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" функції Родовід Банку почали дублюватися Фондом гарантування вкладів.

У зв'язку з цим в лютому 2016 року НБУ визнав Родовід Банк неплатоспроможним, а у 2017 році відправив на ліквідацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також