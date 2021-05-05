Офіс Родовід Банку біля Поштової площі в Києві виставили на продаж за 309 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж п'ятиповерхову офісну будівлю Родовід Банку, яка виходить вікнами на Поштову площу в центрі Києва. Вартість об'єкту, який виставляється на продаж вперше, становить 308,7 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Торги мають відбутися 18 травня 2021 року в системі Prozorro.Продажі за англійською моделлю аукціону.

"Будівля загальною площею 6 077 кв м знаходиться в історичній частині міста – на вулиці Сагайдачного, будинок 17. Поблизу – Поштова площа, старовинний київський фунікулер, Андріївський узвіз і набережна Дніпра. Фасади будівлі виходять на площу та вулицю Сагайдачного. Поруч проходить великий пішохідний потік і трафік автотранспорту. Станція метро «Поштова площа» – в одній хвилині ходьби", - йдеться в описі лоту.

Разом з будівлею продаються всі меблі та техніка.

Нагадаємо, що Родовід Банк сильно постраждав під час кризи 2008-2009 років, і його врятували за рахунок державного бюджету. З 2011 року банк працював в статусі санаційного. Передбачалося, що його завданням буде проведення протягом п'яти років ефективної роботи з активами банків державного сектора і повернення державних коштів, спрямованих на капіталізацію банку.

Однак поставлене завдання не досягнуто в зв'язку з тим, що на законодавчому рівні так і не створили механізмів передачі та реалізації проблемних активів. Крім того, Родовід продемонстрував низьку результативність роботи з власними активами. Протягом діяльності банку як санаційного його доходи покривали лише витрати, держава не мала ніяких дивідендів від діяльності банку.

Також з 2012 року після прийняття закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" функції Родовід Банку почали дублюватися Фондом гарантування вкладів.

У зв'язку з цим в лютому 2016 року НБУ визнав Родовід Банк неплатоспроможним, а у 2017 році відправив на ліквідацію.