Питання змін в "Нафтогазі" буде піднято в ході зустрічі Блінкена із Зеленським

Питання змін в управлінні НАК "Нафтогаз України" буде піднято американською стороною в ході зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу у Вашингтоні повідомив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Філіп Рікер.

Раніше стурбованість з приводу рішення Кабміну замінити керівництво "Нафтогазу" без участі наглядової ради компанії висловив речник Держдепу Нед Прайс.

"Я думаю, що інші члени міжнародного співтовариства, інші друзі України по всій Європі, в тому числі Міжнародний валютний фонд, також висловили занепокоєння з приводу деяких з цих кроків. Очевидно, що це буде в нашому порядку денному, коли ми зустрінемося з президентом Зеленським та іншими офіційними особами", - зазначив Рікер.

Він кілька разів під час брифінгу повертався до енергетичної теми, говорячи про Україну і застосував визначення "маніпулювання", говорячи про рішення Кабміну від 28 квітня про звільнення наглядової ради НАК і заміну глави компанії.

"Ми обов'язково, як я сказав раніше, підкреслимо заклик до українського керівництва поважати прозору практику корпоративного управління з точки зору управління, особливо щодо державних підприємств. І це, звичайно, відноситься і до енергетичного сектору", - сказав Рікер.

Державний секретар США Блінкен приїде в Україну 5 травня.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Для цього уряд змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз".

На звільнення керівництва "Нафтогазу" відреагували у Держдепі США. Там зазначили, що "повага до корпоративного управління - це ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ". Схожу позицію висловили і посли країн G7. А от пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що звільнення керівництва викликає серйозні запитання.

30 квітня через рішення уряду наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку у повному складі.