Блінкен у Києві торкнеться теми постачання Україні американської зброї, – Держдеп США

Вашингтон готовий в майбутньому постачати Україні деякі види зброї у межах вже існуючих домовленостей, зазначив радник американського президента.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну зачепить тему постачання Києву американської зброї.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, пише interfax.ua.

“Щодо нашої допомоги в сфері безпеки, то, як ви знаєте, ми вже постачали Україні як летальну, так і нелетальну зброю. І, як мені відомо, Конгрес виділив 408 млн доларів на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні в сфері безпеки", – сказав він під час брифінгу.

"Я впевнений, що ця тема буде порушена (під час візиту)", – додав Рікер.

Він підкреслив, що про це Київ часто говорить "з тими з нас, хто регулярно контактує з українськими офіційними особами".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий в майбутньому постачати Україні деякі види зброї у межах вже існуючих домовленостей.

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки в Україну ... І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і постачати деякі види продукції військового призначення", – сказав він, виступаючи на онлайн-форумі інституту Аспена.

Нагадаємо, Держсекретар США Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. В програмі візиту - зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими чиновниками, а також представниками громадянського суспільства.

Мета приїзду Блінкена - висловлення підтримки суверенітету та територіальної цілісності України на фоні агресії Російської Федерації.