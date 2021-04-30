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Держсекретар США Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Ентоні Блінкен відвідає Україну вперше.

Держсекретар США Блінкен відвідає Україну наступного тижня
Энтони Блинкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен вперше відвідає Україну наступного тижня.

Цю інформацію він підтвердив у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, передає DW.

Блінкен відвідає Україну після того, як Росія стягнула велику кількість своїх військ і техніки біля кордонів з Україною та в незаконно анексованому нею Криму, а потім оголосила про їх відведення.

"На кордоні з Україною накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен в інтерв'ю CBS.

Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або вирішити не робити".

Він додав, що "те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішенням відтягнути частину цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично починають відступати".

Раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація президента США готується у травні направити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну. За даними телеканалу, цей візит може зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна влітку.

Зазначалося також, що візит Блінкена стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа.

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