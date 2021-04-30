Нардепи задекларували 164 вироби з хутра, третину з них - Медведчук, - "ЧЕСНО"

Депутати Верховної Ради задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука - 52.

Нардеп Костянтин Бондарєв (“Батьківщина”) задекларував як свою власність 21 коня, а Сергій Рудик (“За майбутнє”) - овець сукупною вартістю 220 тис. гривень, повідомляє рух "ЧЕСНО".

Зазначається, що українське законодавство вимагає у політиків і чиновників декларувати цінне рухоме майно. Порогом декларування вважається вартість об’єкта, більша за 100 прожиткових мінімумів (202,7 тис. гривень станом на 1 січня 2020 року). Відповідно, будь-яке приватне майно вартістю понад 202,7 тис. гривень має бути зазначене у деклараціях, поданих за 2020 рік.

Всього у деклараціях за 2020 рік нардепи вказали 164 вироби із хутра та шкіри, які підпадають під категорію цінного рухомого майна. Серед них 67 шуб із натурального хутра, 72 інші шкіряні або хутряні предмети одягу (жилет, пальто, дублянка, куртка, сукня тощо) та 25 шкіряних сумок або портфелів.

"Найбільший “любитель хутра” серед українських нардепів - представник ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він задекларував 52 предмети одягу із хутра або шкіри. Серед них 11 колекцій шкіряних сумок (у дослідженні ми враховуємо колекцію як один об’єкт) від різних виробників (зокрема Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), п’ять цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя та шиншили", - сказано в повідомленні.

Власницею більшості одягу із хутра та шкіри є дружина нардепа Оксана Марченко. Втім, деякі об’єкти із колекції є власністю самого нардепа. Зокрема, дублянка з хутра від Brioni або шкіряна куртка від Dolce and Gabbana. Всього ж Медведчук задекларував 247 об’єктів у категорії “цінне рухоме майно”.

Найдорожчим хутряним одягом серед того, ціну чого вказували депутати, є шуба марки RinDi вартістю понад 1 млн гривень. Одяг задекларував нардеп "Слуги народу" Ігор Васильковський, шуба належить його дружині Олені.

Троє нардепів чинного скликання декларували тварин як власне цінне рухоме майно.

Так, нардеп Костянтин Бондарєв (“Батьківщина”) задекларував 21 коня різних порід. Першого із них він отримав у власність ще 2002 року. Більшість коней є власністю його дружини Тетяни Шейніч.

Член депутатської групи “За майбутнє” Сергій Рудик задекларував овець на суму 220 тис. гривень (без уточнення кількості тварин та будь-якої іншої інформації про них). Власницею тварин є його дружина Маріанна. Примітно, що вівці є єдиним цінним рухомим майном, яке задекларував нардеп.

Нардепка “Голосу” Олександра Устінова вчергове задекларувала своїх домашніх тварин, яких зазначає у декларації як “собаку-тапки-погризяку” та “котика-муркотика”. Вона пояснила, що вперше вирішила таким чином подати декларацію ще 2018 року на знак протесту проти обов’язку громадських активістів подавати декларації. І з тих пір включає тварин до декларації щороку.

Андрій Пузійчук (“Батьківщина”) став єдиним депутатом чинного скликання Верховної Ради, який задекларував мисливські трофеї. У графі “колекції та предмети колекціонування із зоології” він зазначив “оброблені трофеї з полювання” із Намібії вартістю понад 565,5 тис. гривень.

Жоден із нардепів чинного скликання не задекларував диких тварин.

Як повідомляли, депутат Харківської міської ради Джавід Саід (ОПЗЖ) задекларував африканського лева.