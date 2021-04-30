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Сенат затвердив Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря США

При Обамі вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії.

Сенат затвердив Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря США

Верхня палата Конгресу США затвердила кандидатуру 59-річної Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря США з політичних питань.

Голосування відбулося за спрощеною процедурою під час засідання Сенату в четвер, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що незабаром Нуланд буде приведена до присяги й розпочне офіційно виконувати обов’язки на третій за рангом посаді в Державному департаменті США.

Слухання кандидатки в профільному комітеті Сенату відбулися 15 квітня. У своїй заяві вона серед іншого висловила політичне бачення щодо політики на російському напрямі.

"Путінська Росія розставила своїх бойовиків та зброю майже по всіх континентах, а також посилила дезінформацію, втручання у вибори й кампанії тиску на опонентів", - зауважила Нуланд.

Нуланд провела на дипломатичній роботі 32 роки, причому як у демократичних, так і в республіканських адміністраціях.  У роки президентства Обами вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії. При президентові Джорджі Бушу-молодшому Нуланд була постпредом США при НАТО. Володіє російською мовою.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нагадаємо, Нуланд пішла у відставку у січні 2017 року.

У грудні 2013 заступник держсекретаря США відвідувала Київ. Зокрема, вона зустрічалася з тодішнім президентом Віктором Януковичем, також завітала до мітингувальників на Майдані Незалежності.

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