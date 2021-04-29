Перший Командувач Сил Спеціальних операцій України генерал-лейтенант Ігор Луньов отримав орден Легіон Заслуг (Legion of Merit) Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

Фото: sof.mil.gov.ua

Нагороду вручив Командувач сил спеціальних операцій Збройних Сил США у Європі генерал-майор Девід Тейбор, повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.

Як зазначеного у нагородному листі, генерал-лейтенанта Луньова відзначено за заслуги у створенні і розбудові Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Він забезпечив підготовку першої частини Збройних Сил України, сертифікованої як взаємосумісної з силами НАТО, для участі у Силах реагування НАТО, заснував 142-й Навчальний центр вишколу Сил спеціальних операцій та змінив усі аспекти відбору особового складу до служби у Силах спеціальних операцій, навчання та підготовки до участі в операціях на ротаційній основі", - сказано в нагородному листі.

Крім того, військовою нагородою Збройних Сил США "Медаллю за взірцеву службу" було нагороджено одного з офіцерів командування ССО. Цю медаль було вручено за виняткову взірцеву службу у якості офіцера під час операції "Freedom's Sentinel" з метою підтримки місії "Resolute Support Mission".

Фото: sof.mil.gov.ua

Раніше повідомляли, що США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів.