Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив важливість ухвалення законопроєкту 4375, який сьогодні розглядатиме Верховна Рада. Цей документ довзоляє поліції застосування електрошокерів для затримання осіб, які чинять злісний фізичний супротив, та для затримання злочинця, який намагається втекти.

Також проєкт закону дозволяє застосувати шокер для затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти та для озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського. На своїй сторінці в Facebook Геращенко написав, що електрошокери використовують у понад 100 країнах світу, зокрема і в США.

"Справа в тому, що зараз у поліцейских, коли на них нападає хтось з ножем або топором, у них не має іншого виходу, ніж застосовувати вогнепальну зброю, що призводить до загибели чи тяжких травм нападника", - зазначив Геращенко.

Він навів приклади, коли правоохоронці вимушено застосовували вогнепальну зброю через неможливість використання шокерів. У 2016 на Хмельниччині поліція відкрила вогонь по чоловіку, який чинив опір, внаслідок чого той помер. У 2018 поліція Запоріжжя через неефктивність застосування сльозогінного газу для вгамування агресивного чоловіка змушена була в нього стріляти. Схожі випадки траплялися і надалі.

"Всі ці наведені вище факти ясно свідчать про необхідність застосування саме електрошокерів, а не вогнепальної зброї для запобігання протиправним діям правопорушників направленим на загрозу життя поліцейским. Часто, поліцейскі під час оформлення саме адміністративних правопорушень стають об'єктами нападу або стикаються з відкритим фізичним супротивом їх законним вимогам припинити порушення", - зазначив він.

Геращенко обурився "маніпулюванням фактами" з боку депутатів, які виступають проти цього законопроєкту.

"Законопроєктом передбачено використання шокерів лише у випадку, коли особа чинить фізичний опір поліцейским. Кожен поліцейский, який пройде навчання, як законно і правильно використовувати електрошокери, самим буде запропоновано отримати удар током для того, щоб знати що це таке на особистому досвіді. Кожен факт застосування електрошокерів буде перевірятись як керівництвом поліції так і прокурором, тому права громадян від незаконного використання цього спецзасобу будуть захищені Законом", - запевнив Антон Геращенко.

У чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 "Закону про Нацполіцію" електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

Нагадаємо, що рік тому Кабмін ініціював розширення підстав для використання поліцейськими електрошокерів. Тоді ж Кабінет міністрів спрямував на розгляд Верховної Ради ініціативу щодо внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів. Голова МВС Арсен Аваков наголосив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".