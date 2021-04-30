"Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на зміну керівництва "Нафтогазу України".

Про це вона написала у твіттері.

"Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних британських інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу", - зазначила Мелінда Сіммонс.

Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних 🇬🇧 інвесторів прийти в 🇺🇦, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Раніше на звільнення керівництва "Нафтогазу" відреагували у Держдепі США. Там зазначили, що "повага до корпоративного управління - це ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ".

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.