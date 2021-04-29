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Євросоюз завершив ратифікацію торговельної угоди з Великобританією

Угода набуде чинності 1 травня.

Євросоюз завершив ратифікацію торговельної угоди з Великобританією
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського союзу у четвер, 29 квітня, схвалила рішення щодо укладення торговельної угоди між ЄС та Великобританією, а також угоди про безпеку інформації. Це був останній крок з боку ЄС у ратифікації угод, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Тепер Євросоюз поінформує Великобританію про завершення внутрішніх процедур, й до кінця квітня угоди будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС. Обидві угоди набудуть чинності 1 травня, передає DW.

Нагадаємо, Великобританія та ЄС підписали торговельну угоду ще 30 грудня 2020 року. Парламент Великобританії схвалив цю угоду ще в грудні 2020 року незабаром після її укладення. Проте Євросоюз не встиг ратифікувати угоду до виходу Великобританії 1 січня 2021 року з єдиного ринку, тож досі вона застосовувалася попередньо.

Європарламент ратифікував торговельну угоду 27 квітня. 660 євродепутатів підтримали її, п'ятеро проголосували проти, а 32 - утрималися. Ця угода охоплює не лише торговельні відносини, але і правила щодо конкуренції, умов риболовлі та майбутні умови співпраці у сферах охорони правопорядку, юстиції, транспорту та енергетики.

Великобританія приєдналася до Євросоюзу у 1973 році. 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС.

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