Європарламент ратифікував торговельну угоду Великобританії з ЄС після Brexit

Європейський парламент проголосував за ратифікацію торговельної угоди між ЄС та Великобританії, необхідність у якій виникла після Brexit.
Європарламент закликав Лондон дотримуватися взятих на себе у межах угоди зобов'язань, повідомляє AFP.
Торговельну угоду підтримаои 660 депутатів, п'ятеро виступили проти, 32 - утрималися.
Британія привітала підтримку документу, а прем'єр-міністр Джонсон назвав це "останнім кроком на довгому шляху".
#UPDATES European Parliament votes overwhelmingly to ratify EU's post-Brexit trade deal with Britain, but warns London to stick to its commitments— AFP News Agency (@AFP) April 28, 2021
In the final tally, 660 MEPs vote in favour of the trade deal, five against with 32 abstentions, officials say pic.twitter.com/mGnKYn0bdS
Нагадаємо, що рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.
ЄС і Британія довго не могли досягти згоди в питаннях торгівлі після завершення виходу з Євросоюзу. Угода стосується відносин Євросоюзу та Британії щодо торгівлі, транспортного сполучення, рибальства, енергетики, співпраці в сфері безпеки та інших галузях.
Сторони в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. Якби цього не відбулося, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.
З 1 січня 2021 Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Набули чинності нові правила щодо подорожей, торгівлі, іміграції та співпраці в галузі безпеки.