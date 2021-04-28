Європарламент ратифікував торговельну угоду Великобританії з ЄС після Brexit

Борис Джонсон привітав рішення і назвав його "останнім кроком на довгому шляху".

Європейський парламент проголосував за ратифікацію торговельної угоди між ЄС та Великобританії, необхідність у якій виникла після Brexit.

Європарламент закликав Лондон дотримуватися взятих на себе у межах угоди зобов'язань, повідомляє AFP.

Торговельну угоду підтримаои 660 депутатів, п'ятеро виступили проти, 32 - утрималися.

Британія привітала підтримку документу, а прем'єр-міністр Джонсон назвав це "останнім кроком на довгому шляху".

#UPDATES European Parliament votes overwhelmingly to ratify EU's post-Brexit trade deal with Britain, but warns London to stick to its commitments

In the final tally, 660 MEPs vote in favour of the trade deal, five against with 32 abstentions, officials say pic.twitter.com/mGnKYn0bdS — AFP News Agency (@AFP) April 28, 2021

Нагадаємо, що рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

ЄС і Британія довго не могли досягти згоди в питаннях торгівлі після завершення виходу з Євросоюзу. Угода стосується відносин Євросоюзу та Британії щодо торгівлі, транспортного сполучення, рибальства, енергетики, співпраці в сфері безпеки та інших галузях.

Сторони в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. Якби цього не відбулося, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

З 1 січня 2021 Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Набули чинності нові правила щодо подорожей, торгівлі, іміграції та співпраці в галузі безпеки.