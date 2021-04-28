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Європарламент ратифікував торговельну угоду Великобританії з ЄС після Brexit

Борис Джонсон привітав рішення і назвав його "останнім кроком на довгому шляху". 

Європарламент ратифікував торговельну угоду Великобританії з ЄС після Brexit
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент проголосував за ратифікацію торговельної угоди між ЄС та Великобританії, необхідність у якій виникла після Brexit.

Європарламент закликав Лондон дотримуватися взятих на себе у межах угоди зобов'язань, повідомляє AFP.

Торговельну угоду підтримаои 660 депутатів, п'ятеро виступили проти, 32 - утрималися. 

Британія привітала підтримку документу, а прем'єр-міністр Джонсон назвав це "останнім кроком на довгому шляху".

Нагадаємо, що рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

ЄС і Британія довго не могли досягти згоди в питаннях торгівлі після завершення виходу з Євросоюзу. Угода стосується відносин Євросоюзу та Британії щодо торгівлі, транспортного сполучення, рибальства, енергетики, співпраці в сфері безпеки та інших галузях.

Сторони в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. Якби цього не відбулося, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

З 1 січня 2021 Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Набули чинності нові правила щодо подорожей, торгівлі, іміграції та співпраці в галузі безпеки.

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