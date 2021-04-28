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Корабель ВМС США відкрив попереджувальну стрільбу у Перській затоці

Іранські катери підійшли до американських кораблів майже на 60 м.

Корабель ВМС США відкрив попереджувальну стрільбу у Перській затоці
Фото: twitter.com/USNavy

Кораблі Військово-морських сил США здійснили попереджувальні постріли під час наближення до них іранських катерів ВМС Корпусу Вартових Ісламської Революції.

Як інформує ВМС США, інцидент стався у Перській затоці.

Згідно з повідомленням, два американські кораблі - Firebolt і Baranoff - проводили операції із забезпечення безпеки в міжнародних водах. До них близько - на відстань 68 ярдів (близько 62 метрів) - підійшли три іранські швидкохідні катери.

"З американських кораблів надійшла низка попереджувальних сигналів по радіозв'язку і гучномовцях, але іранські катери не відреагували. Після цього з Firebolt був зроблений попереджувальний постріл, і судна ВМС КВІР відійшли на безпечну відстань від суден США", - повідомляє американська сторона.

Інциденти між іранськими і американськими кораблями неодноразово виникали за останні кілька років. У 2017 році військовий патрульний корабель США здійснив попереджувальні кулеметні постріли по іранському судну в Перській затоці, коли воно підійшло до американських кораблів на відстань 137 м. В Ірані ці дії американських військових назвали провокацією.

У травні 2019 року у КВІР пригрозили "відправити на дно" Перської затоки американські авіаносці і їхні екіпажі, якщо ті "зроблять свою першу помилку".

Торік у квітні тодішній президент США Дональд Трамп наказав відкривати вогонь по патрульних катерах ВМС КВІР, якщо ті будуть йти на провокації. Після цього керівництво Корпусу заявило, що буде знищувати американські кораблі в Перській затоці, що загрожують безпеці Ірану.

У січні 2021-го іранські ВМС проводили навчання із запуску ракет великої дальності, в результаті яких снаряди впали приблизно за 100 миль від ударної групи американських кораблів. Тоді військові США не розцінили подію як загрозу, оскільки заздалегідь знали про навчання.

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