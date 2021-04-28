Зеленский, Путин и поиск бессмысленного разговора

Параллельно мы слышим заявления с Банковой о необходимости модернизации Минского формата, расширения или замены нормандского на какой-то иной. И это явно не интересует президента России, который уже прямо сказал: из «Минска» выйти не удастся.

Президент Зеленский ищет встречи с Путиным , его Офис находится в коммуникации с Кремлём, пытается договориться о месте и времени проведения, даже формирует отдельную повестку. При этом в администрации президента РФ сигнализируют: те темы, о которых хочет говорить Зеленский, не интересуют Путина .

Фото: EPA/UPG

Украинская власть никак не может понять простую истину: Путин не воспринимает Зеленского как равного себе переговорщика, а Украину – как суверенное государство. Для него наша страна – это «даже не государство». Глава РФ в открытую сказал об этом бывшему президенту США Джорджу Бушу-мл. во время закрытого заседания совета Россия – НАТО в 2008 году. И его позиция с тех пор не изменилась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение Зеленского так: «Желание разговаривать всегда можно только приветствовать». Однако при этом было чётко обозначено вначале самим Путиным, а затем повторено Песковым: «Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины».

Следовательно, возникает логичный вопрос: о чём тогда вести беседу? Зеленский, видимо, полагает, что ему для начала нужно добраться до Путина, а потом он сможет его убедить, уговорить, покажет тому иной путь развития взаимоотношений.

Нет, конечно, можно отправлять российскому президенту различного рода сигналы, снимать видеообращения, делать публичные заявления, даже приводить там различные отсылки из книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» 1999 года (эпизоды из питерского детства), цитировать его валдайские выступления. И это всё хозяину Кремля, конечно же, польстит. Но не более того. Он не станет воспринимать Зеленского как президента суверенной Украины. Потому что для него наша страна – это утерянная часть империи, украинцы – заблудшие славянские души, случайно отошедшие от метрополии, а президент Украины – человек, которому Путин не давал ярлык на княжение. Для российского лидера наш – это случайный человек, который не понимает давно очерченных Москвой правил.

Путин готов говорить с Зеленском о восстановлении влияния РПЦ в Украине, об усилении российского лобби (в широком смысле этого слова). И он об этом прямо сказал во время недавней встречи с Лукашенко. Кстати, позиция Лукашенко – это тот максимум, который может предоставить Путин руководителю страны на постсоветском пространстве. Это – тот самый ярлык на княжение, который можно вначале дать, а потом забрать, если вассальный князь выходит из подчинения.

В то же время необходимо понять: в голове у Путина этот ярлык на княжение в Украине уже вручен Виктору Медведчуку. Тому самому человеку, по которому команда Зеленского нанесла удар. Нарушив таким образом правило, которое давно установил Кремль и которому следовали практические все президенты нашей страны.

Фото: Укринформ

Путин привык, и он так считает, что только Медведчук может заниматься вопросами оккупированных территорий, принимать участие в переговорах, продвигать российские экономические интересы в Украине и вообще руководить всеми процессами в нашей стране. И президент России точно не согласится с обратным утверждением.

И вот теперь представим себе, что эти двое – Путин и Зеленский – встретились. Допустим, где-то в Хельсинки. О чём президент РФ скажет своему оппоненту? Он потребует восстановить влияние Медведчука в Украине в полном объёме? Нет. Президент России считает, что об этом украинские власти должны догадаться сами. Готов ли пойти на это президент Украины и его окружение? Думаю, нет. Равно как и на уступки в отношении РПЦ или Крыма. Тогда получается, что это – бессмысленный разговор.

О Донбассе можно говорить, но эта беседа также будет лишена смысла. Мы готовы инкорпорировать оккупированные территории в состав Украины на условиях Москвы? Нет. Руководство РФ готово к какому-то иному сценарию? Тоже нет. Тупик.

Относительно различных инициатив украинской стороны о модернизации «Минска» или расширения «нормандского формата», его замены можно сказать лишь одно: ничего не получится. Путин не пойдёт на то, чтобы ненавистные ему британцы сели за стол переговоров по украинскому вопросу. Не захочет он там видеть и канадцев. Из «Минска», как он чётко продемонстрировал, выхода нет.

Президент России полагает, что он воюет в Украине против американцев, что единственная страна, с которой можно здесь разговаривать, – это Соединённые Штаты. Однако это не значит, что он готов с ними говорить на базе «нормандского формата», где бы ещё и Зеленский присутствовал. В представлении Путина здесь беседа может вестись только между ним и Байденом, на двоих – как во времена Холодной войны.

А теперь давайте зададим себе вопрос (а затем постараемся на него ответить): так нужно ли встречаться с Путиным? Нет. Если только в ваши планы входит сохранение суверенной страны, а не вассального княжества.