Ці громадяни причетні причетні до шахрайства на $230 млн.

Велика Британія вперше застосувала закон Магнітського і запровадила санкції проти 14 росіян під час першого використання нового законодавства для боротьби з порушеннями прав людини та корупцією за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий закон надає уряду повноваження карати тих, хто, на його думку, причетний до найсерйозніших порушень прав людини та корупції. Ці заходи заморожують їхні активи та забороняють їм відвідувати Британію.

"Корупція має корозійну дію, оскільки уповільнює розвиток, виснажує багатство бідніших країн і утримує їхніх людей у пастці бідності. Вона отруює криницю демократії", - зазначив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

14 росіян, які потрапили під санкції, причетні до того, що британський уряд називає шахрайством на 230 мільйонів доларів, справи, яку розкрив Магнітський.

До списку увійшли: заступник керівника управління боротьби з податковими злочинами Артем Кузнецов, ексслідчий Слідчого департаменту Павел Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Єлена Хіміна і подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрей Павлов і Юлія Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексєй Шешеня, підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов, а також співвласники "Універсального банку заощаджень" Дмитрій Клюєв і Геннадій Плаксін.

Британський закон Магнітського, як і аналогічний закон, прийнятий у США, названий на честь адвоката Сергія Магнітського, який займався розслідуванням корупційних схем у Росії. Він був заарештований і згодом помер у в'язниці після звинувачення російських чиновників у масовій податковій фальсифікації. Офіційною версією смерті керівництво ізолятора назвало серцеву недостатність. Правозахисники звинувачують керівництво СІЗО в навмисному ненаданні медичної допомоги Магнітському і приховуванні справжніх причин його смерті.

Нагадаємо, "Акт Магнітського "був розроблений у США в 2012 році. Документ визначив коло осіб, причетних до загибелі в Магнітського, і ввів заборону на в'їзд в США і фінансові санкції стосовно низки російських чиновників. Пізніше свої "акти Магнітського" ухвалили Канада, країни Балтії та Європейський Союз.