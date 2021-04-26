Через вакцинацію проти ковіду в 50 країнах відклали щеплення від інших захворювань, - ВООЗ

Більше половини з цих країн знаходяться в Африці.

У 50 країнах світу через вакцинацію населення проти коронавірусу відклали щеплення проти кору та інших хвороб.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з новими даними, 60 із цих життєво важливих кампаній (з імунізації, - ред.) зараз відкладені в 50 країнах, що піддає близько 228 млн людей, переважно дітей, таким ризикам, як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - йдеться в заяві ВООЗ.

Зазначається, що більше половини з цих 50 країн знаходяться в Африці. ВООЗ зазначає, що це підкреслює тривалу нерівність у доступі людей до вакцини.

"Найбільше проблем - з щепленнями від кору, однією з найбільш заразних хвороб. У результаті прогалин у вакцинації серйозні спалахи цієї хвороби недавно зафіксували в ДРК, Пакистані та Ємені. Якщо ми хочемо уникнути численних спалахів смертельних хвороб, таких як кір, жовта лихоманка і дифтерія, ми повинні захистити звичайні служби вакцинації в кожній країні світу", - наголосив голова ВООЗ Тедрос Адх Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ звернули увагу на те, що темпи вакцинації проти ковіду у країнах Європи залишаються неприйнятно повільними, лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.

У середині лютого в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід. Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях. 24 квітня в Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.

У ВООЗ також заявляли, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, - несправедливо.